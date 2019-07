Veröffentlicht am 24. Juli 2019 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfall in Herdorf – Etwa 10.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen, 22. Juli 2019, in Herdorf. Ein 20jähriger Mann hatte mit einem Transporter die Straße Glockenfeld aus Richtung Daaden kommend befahren. Aus Unachtsamkeit sei er nach links in den Gegenverkehr geraten. Dabei streifte der Transporter den entgegenkommenden Pkw eines 53jährigen Autofahrers und es entstand erheblicher Sachschaden. Quelle: Polizei