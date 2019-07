Veröffentlicht am 23. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Altenkirchener Schützengesellschaft begrüßt 500. Mitglied – Am diesjährigen Schützenfest gab die Altenkirchener Schützengesellschaft den Eintritt ihres 500 ten Mitgliedes bekannt. Damit setzt sich der seit vielen Jahren anhaltende positive Trend in der Mitgliederentwicklung weiter fort und zeigt das die Gesellschaft nach 174 Jahren immer noch ein attraktiver Verein in der Stadt Altenkirchen ist.

Schützenmeister Christoph Röttgen war mehr als überrascht, als ihm durch den Kassierer Gerd Ochsenbrücher kurz vor der Krönung der neuen Majestät Sven Sauer mitgeteilt wurde, dass der aktuelle Stand bei der Mitgliederzahl bei 497 liegt. Noch zu Jahresbeginn lag die Zahl bei 490 und es war noch nicht abzusehen, dass die Zahl von 500 noch in diesem Jahr erreicht würde.

Nachdem die Gäste bei der Krönung über den Mitgliederstand informiert wurden, kam etwas in Gang, mit dem die Schützen nicht gerechnet haben. Innerhalb weniger Minuten lagen die Mitgliedsanträge 498, 499 und 500 auf dem Tisch des Schützenmeisters und es konnte das 500. Mitglied – Anne Schulz – begrüßt werden.

Am Ende des Festes waren es dann sogar noch 5 Personen mehr, die dem traditionsreichen Verein beigetreten waren und mit 505 Mitgliedern die Altenkirchener Schützengesellschaft zu einem der größten und stärksten Vereine in der Stadt gemacht haben.

Foto: (v.l.): Schützenmeister Christoph Röttgen, Mitglied 499 – Beate Schengber, Mitglied 498 – Sandra Franz und Mitglied 500 – Anne Schulz.