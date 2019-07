Veröffentlicht am 23. Juli 2019 von wwa

FLAMMERSFELD – Mit den LandFrauen zu den Brombeeren – Am Freitag, 02. August, bietet der LandFrauenverband Frischer Wind e. V. eine Fahrt nach Leutesdorf an. Seit 1950 findet in naturnaher Anbauweise mit rein pflanzlichen Spritzbrühen und natürlichem Dünger der Brombeeranbau und Kellerei statt. Vorgesehen ist ein Besuch der „Brombeerschenke“ auf der Rheinhöhe über Leutesdorf. Auf dem Hof Haselberg wird eine Führung angeboten. Dort genießen die Gäste in 272 Meter ü.n.N. den Blick auf Neuwied, Andernach, Koblenz und Umgebung. Natürlich kann sich an Brombeer-Kuchen, Brombeer-Eisbecher, Brombeer-Waffeln, Brombeer-Pfannkuchen, Brombeer-Wein, Brombeer … gestärkt werden. Abfahrt ist um 14.00 Uhr am Bürgerhaus Flammersfeld. Die Buskosten werden vor Ort abgerechnet. Nichtmitglieder und Angehörige sind willkommen und leisten einen Kostenbeitrag von plus 5,00 Euro. Verbindliche Anmeldungen bis spätestens 26. Juli bei Tanja Günther unter Telefon 02681/950942 oder Dorothea Kiry 02685/989720 oder per E-Mail landfrauen-flammersfeld@gmx.de. (hk)