Veröffentlicht am 23. Juli 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN. Ein Luther predigt auf einer Kanzel im Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen – Ein Luther predigt auf einer Kanzel im Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen, eine Besonderheit, die nicht alle Tage passiert. Doch beim jüngsten „Männersonntag“ ist genau das passiert. Deshalb präsentiert sich Jona Luther zunächst auch „erwartungsgemäß“ im Reformatoren-Outfit mit Lutherhut in der Kirche in Oberwambach und stellte aber dann umgehend klar: „Weg mit der Luther-Verkleidung und ich sage Ihnen: „hier stehe ich und ich bin anders.“ Anders als Martin Luther. Ich bin der Prädikant Jona Luther von der Heilig-Geist-Kirche in Bergisch Gladbach. Und als der will ihnen etwas über Jesu Gleichnis vom hartherzigen Verwalter erzählen!“

Wieder hatte die kreiskirchliche Männerarbeit für „ihren Männersonntag“ einen ganz besonderen Gottesdienst vorbereitet, der diesmal in der Kirchengemeinde Almersbach an deren Kirchenstandort in Oberwambach gefeiert wurde. Neben Prediger Jona Luther wirkten auch die Gemeindepfarrer Joachim Triebel-Kulpe (Almersbach), Hans-Jürgen Volk (Hilgenroth), die Powerstation-Band und Chor (Leitung: Jugendmitarbeiterin Brigitta Ludwig) Organist Klaus-Erich Hilgeroth und Lektorin Gundula Bach-Lindlein mit.

Thorsten Bienemann, „Motor“ der kreiskirchlichen Männerarbeit dankte allen Beteiligten und freute sich, dass „so viele meiner Männer“ den Festtag mitfeierten. Ohne die vielen ehrenamtlichen Männer in den Gemeinden, die ihre Gaben so segensreich einbrächten, wäre die Männerarbeit nicht denkbar und so erfolgreich, unterstrich er.

Bienemann gab im Gottesdienst und auch beim anschließenden Empfang im Gemeindehaus Einblicke in die verschiedensten Angebote der Männerarbeit und lud alle Interessierten zum Mitmachen ein. Ortspfarrer Joachim Triebel-Kulpe und der Oberwambacher Ortsbürgermeister Achim Ramseger konnten berichten, dass sich in der Kirchengemeinde, die immerhin über drei Frauengruppen verfügt, gerade ein zartes Pflänzchen der Männerarbeit entwickelt. Bislang einmal im Quartal treffen sich interessierte Männer in Oberwambach und gerne würde man sich häufiger, aber auch mit mehr Beteiligung aus den anderen Kirchspiel-Orten, zusammenfinden.

Als Dankeschön durfte Festprediger Jona Luther neben kulinarischen Westerwälder Spezialitäten auch eine ganz besondere Erinnerung mit nach Hause nehmen. Ein Amberbaum wird demnächst in Bergneustadt an den Reformator Martin Luther (Jona Luther ist ein Nachfahre von Luthers einzigem Bruder Jacob) erinnern und der Baum hat eine enge Verbindung in den Kirchenkreis Altenkirchen. Im Reformationsjubiläums-Jahr 2017 pflanzte Thorsten Bienemann einen Amberbaum in Wittenberg (Aktion 500 Bäume), ein Gegenstück wurde kurz darauf in Daaden gesetzt und nun gibt es einen dritten Baum für den Luther-Nachfahren. (pes) Fotos: Petra Stroh