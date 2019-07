Veröffentlicht am 23. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Fachtag für Haupt- und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit – Für das Leben stärken – Mentales Training für Kinder und Jugendliche – Das Kreisjugendamt Altenkirchen veranstaltet gemeinsam mit dem Kreisjugendamt Neuwied und der FachstellePlus für Kinder und Jugendpastoral Koblenz einen Fachtag für Haupt- und ehrenamtliche Fachkräfte der Jugendarbeit, Schulsozialarbeiter/innen, Lehrer/innen und Interessierte. Dieser findet am Samstag, 31. August, von 10 bis 16 Uhr zum Thema „Mentales Training für Kinder und Jugendliche“ im außerschulischen Lernort in Linkenbach statt. Referentin des Fachtages ist Saskia Baisch-Zimmer.

Je früher Kinder und Jugendliche ihre mentalen Kräfte und Methoden kennen lernen, mit denen sie ihr Wohlbefinden und Selbstbewusstsein stärken können, desto mehr profitieren sie davon.

Diese aufschlussreiche Fortbildung vermittelt den Teilnehmenden praxisnah einen Überblick darüber, was unter Mentalem Training verstanden wird, und gibt Anregungen, wie in der Jugendarbeit Tätige die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen mit Mentalem Training unterstützen können.

Anhand von kleinen Übungen erlebt die Gruppe beim Fachtag selbst, wie sie Kinder und Jugendliche frühzeitig mental stärken und ihnen eine konstruktive gedankliche Ausrichtung ermöglichen können. Die Methoden sind einfach durchzuführen und können unmittelbar in der täglichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen angewandt werden.

Kinder und Jugendliche können lernen, dass sie durch ihre Gedankenkraft die Möglichkeit haben, positive Veränderungen zu bewirken und ihren (Schul-) Alltag aufbauender und schöner zu gestalten. Die Kraft der Gedanken ist bemerkenswert und wirkt sich positiv auf deren Entwicklung, ihre schulische Leistung und das Selbstbild aus.

Die Teilnahme am Fachtag kostet 20 Euro pro Person. Die Veranstaltung ist als Fortbildung für Lehrkräfte durch das EFWI anerkannt (EFWI-Nr.: 19ES2200 27). Infos und Anmeldung zur Veranstaltung gibt es bei der FachstellePlus für Kinder- und Jugendpastoral Koblenz unter E-Mail: Claudia.liesenfeld-gilles@bistum-trier.de.