BENDORF – Ältere Frau verteidigt mutig ihre Handtasche gegen Räuber

Veröffentlicht am 22. Juli 2019 von wwa

BENDORF – Versuchter Raub zum Nachteil einer älteren Dame – Durch eine ältere Frau wurde der Polizei fernmündlich mitgeteilt, dass man am Sonntagmittag, 21. Juli 2019, zwischen 12:10 und 12:15 Uhr, im Bereich der Bahnhofstraße in Bendorf versucht habe, ihr die Handtasche zu rauben. Der Täter versuchte ihr die Handtasche aus der Hand zu reißen. Das misslang aber an der Gegenwehr der mutigen Frau.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen im Bereich Bahnhofstraße / Staufenstraße in Bendorf gesucht, die im Tatzeitraum eine männliche Person, circa 180 Zentimeter groß mit Kapuzenshirt, gesehen haben. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0261-94020 oder pibendorf@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei