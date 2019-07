Veröffentlicht am 22. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Der Interkulturelle Garten wird zehn Jahre – Sommerfest am Samstag, 10. August 2019 – In diesem Jahr feiert der Interkulturelle Garten Altenkirchen sein 10jähriges Bestehen. Dazu laden die Gärtnerinnen und Gärtner ganz herzlich zum Sommerfest im Garten zwischen Kiefernweg und Theodor-Fliedner-Straße am Samstag, 10. August 2019, zwischen 15:00 und 18:00 Uhr ein. Es gibt Aktionen für Kinder und Erwachsene, Spiele und ein Büfett.

Vor zehn Jahren wurde der Garten gegründet. Die Idee: Einheimische und Zugewanderte gestalten miteinander, pflanzen, ernten, sprechen, lernen voneinander, feiern zusammen – das ist gelebte Integration. Dass das bis heute so gut klappt; dass der Interkulturelle Garten in wechselnder Besetzung mit seinen 20 Mitgliedern nach wie vor lebendig ist; dass jedes Jahr eine Fläche im Zentrum von Altenkirchen zum Blühen kommt und Früchte trägt; dass der Garten von der Nachbarschaft so viel Unterstützung erfährt – all das ist ein Grund zu feiern und Danke zu sagen. Herzlich willkommen am 10.August 2019. Kontakt: Erika.Uber@t-online.de