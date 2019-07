Veröffentlicht am 22. Juli 2019 von wwa

MARENBACH – Nach Regen folgt Sonnenschein – Marenbacher Schützenfestsonntag erfreut sich sommerlichen Wetters – Nach dem recht stürmischen Samstag erlebten die Marenbacher Schützen und ihre Freunde einen sehr sommerlichen Festsonntag. Ab 13:30 Uhr sammelten sich die Schützen und Musiker auf der Straße „Im Unterdorf“ um dort ab 14:00 Uhr durch seine Majestät König Boris I. begrüßt zu werden. Gemeinsam mit Schützenmeister Udo Walterschen, Kronprinz Julian, Schülerprinzessin Milena, Kaiser Kurt-Werner I., Königin Mandy und Schützenhauptmann Julian Eschemann schritt er die Front der Schützen und Musiker ab, grüßte die Fahnengruppen und machte sich anschließend auf den Rückweg und hieß per Handschlag die befreundeten Majestäten und Vorstände herzlich willkommen. Mit der musikalischen Begleitung durch den Musikverein Westerwaldklänge Asbacher Land und dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Asbach ging der Schützenfestumzug über die Straße „Auf der Heide“ zum Schützenhaus und Festzelt.

Vor dem Schützenhaus hatten die gekrönten Häupter sowie die Vereinsvorstände Aufstellung genommen, um die Parade der Schützen abzunehmen. Im Festzelt angekommen gab es kühle Getränke und die Begrüßungsrede vom Schützenmeister Walterschen. Neben den Festgästen und den beiden Musikgruppen begrüßte er die Schützengesellschaft Altenkirchen mit König Sven I. Sauer, Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen, Schützenverein Maulsbach mit König Tobias I. Heidelbach und Kaiser Ewald Pfau, Schützenverein „Adler“ Michelbach mit Königin Julia I. Ulonska und Kaiserin Monika Woelki, Kleinkaliber Schützenverein Orfgen mit Königin Elke I. Berger und Kaiser Horst Strickhausen, Kleinkaliber Schützenverein Döttesfeld, Verbandsbürgermeister Fred Jüngerich und Ortsbürgermeister Wilfried Stahl.

Im Rahmen des Zeltkonzertes nahm der SV Marenbach noch einige Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder vor. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Thorsten Nissen, Andreas Krey, Frank Schüler, Rosita Krus und Erhard Winterkorn, für 40 Jahre Mitgliedschaft Max Bohnet geehrt. Sie erhielten die entsprechenden Ehrennadeln und Urkunden des Schützenvereins „Im Grunde“ Marenbach, des Rheinischen und des Deutschen Schützenbundes überreicht. Eine Überraschung erfuhr der ehrende Schützenmeister Udo Walterschen selbst. Sein Stellvertreter Michael Gansauer überreichte ihm für besondere Verdienste um das Schützenwesen die silberne Verdienstnadel.

Zum Abschluss verabschiedete Schützenhauptmann Julian Eschemann den langjährigen Fahnenbegleiter Schützenoberleutnant René Hannapell und ernannte ihn zum Ehrenoberleutnant im Fahnenkommando. Hannappel versah seinen Dienst im Fahnenkommando über 30 Jahre. Wehmütig gab er jetzt, im stolzen Alter von 82 Jahren, seinen Säbel in andere Hände. Bei der Verlosung zur Ballonfahrt am Montagabend war Schützenmeister Christoph Röttgen von der SG Altenkirchen der glückliche Gewinner. Er seinerseits schenkte diese Ballonfahrt dem amtierenden Schützenkönig Sven I. Sauer. Der wird vermutlich dieses einmalige Erlebnis gemeinsam mit seiner Königin Jessica Ecker genießen. (wwa) Fotos: R. Wachow – Weitere Fotos finden sich in der Fotogalerie