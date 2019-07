Veröffentlicht am 22. Juli 2019 von wwa

HORHAUSEN – Körperverletzung auf Kirmesveranstaltung in Horhausen – Am Sonntagmorgen, 21. Juli 2019 gegen 00:10Uhr erhielt die Polizeiinspektion Strassenhaus Kenntnis über eine Auseinandersetzung einer größeren Personengruppe auf dem Kirmesgelände in Horhausen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten wurden lediglich nur noch die Geschädigten angetroffen. Eine größere Personengruppe von circa zehn Personen sei unvermittelt auf einen 19jährigen Heranwachsenden aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach zugekommen und hätte auf ihn eingeschlagen. Als ein weiterer 19jähriger aus der Verbandsgemeinde Flammersfeld die Auseinandersetzung stoppen wollte, wurde auch er angegriffen. Der herannahende Vater eines der Geschädigten wurde bei der Auseinandersetzung gegen einen abgestellten PKW gestoßen, der dadurch leicht beschädigt wurde. Danach entfernte sich die Personengruppe vom Kirmesplatz in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen bezüglich der Beschuldigten dauern an. Quelle: Polizei