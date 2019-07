Veröffentlicht am 22. Juli 2019 von wwa

MAINZ – Mit Luftgewehr auf Rettungswagen geschossen – Am Sonntagabend, 21. Juli 2019, gegen 23:05 Uhr, wurde durch eine Rettungswagenbesatzung in Mainz gemeldet, dass das Fahrzeug im Bereich der Mombacher Straße vermutlich mit einem Luftgewehr oder einer Luftpistole beschossen wurde. Hierbei wurde der 24jährige Rettungssanitäter leicht verletzt. Im Verlauf der Ermittlungen in der Mombacher Straße wurde ein weiteres Geschoss eines Luftgewehrs, bzw. einer Luftpistole aufgefunden und ein beschädigter Verkehrsspiegel festgestellt. Der Verkehrsspiegel wurde augenscheinlich ebenfalls beschossen. Quelle: Polizei