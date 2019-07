Veröffentlicht am 21. Juli 2019 von wwa

BETZDORF-KIRCHEN – Extreme Wetterlage beschäftigt Polizei und Feuerwehr – Aufgrund der Extremwetterlage und heftigen Niederschlägen in den Samstagnachmittagsstunden, 20. Juli 2019, erreichten die Rettungsleitstelle des DRK und die Polizei eine Vielzahl von Anrufen besorgter Verkehrsteilnehmer: In der Ortslage Kirchen (Sieg), Jungenthaler Straße waren Bäume umgestürzt; ebenso im Hüttseifer Weg in Niederfischbach und in der Industriestraße in Betzdorf, Bruche.

Einsatzkräfte der Feuerwehr sorgten schnell wieder für freie Straßen. Meldungen über hochgedrückte Gullideckel in der Schützenstraße in Betzdorf bestätigten sich bei Nachschau nicht. Sachschäden sind der Polizei bislang nicht bekannt.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Hamm mitteilte, musste die K64, Forst-Seifen in Richtung Holpe wegen Windbruchs gesperrt werden. Dort waren u. a. zwei etwa 30 Meter hohe Tannen gerissen. Die Baumfällarbeiten mussten zunächst unterbrochen werden, da die Arbeiten für die Einsatzkräfte zu diesem Zeitpunkt eine zu hohe Gefährdung darstellten. Quelle: Polizei