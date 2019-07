Veröffentlicht am 21. Juli 2019 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall mit Sachschaden und Verkehrsunfallflucht in Wehbach – Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Samstagvormittag, 20. Juli 2019 gegen 10:54 Uhr, mit einem schwarzen PKW der Mittelklasse die Koblenz-Olper Straße in Kirchen, Ortsteil Wehbach, in Fahrtrichtung Niederfischbach. In einer Rechtskurve wurde er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit etwas nach links aus der Kurve getragen und touchierte dabei leicht einen Bus der Westerwaldbetriebe. Verletzt wurde bei dem Anstoß niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Der Fahrer des schwarzen PKW setzte seine Fahrt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, fort. Quelle: Polizei