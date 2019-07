Veröffentlicht am 21. Juli 2019 von wwa

HORHAUSEN – Horhausen feiert Magdalenenkirmes – Zwischen dem 20. und 23. Juli ist Horhausen ganz im Kirmesmodus. Auf dem Kardinal Höpfner-Platz stehen wie seit über 50 Jahren traditionell zur Magdalenenkirmes die Fahrgeschäfte von Schausteller Meyer, Losbuden und Imbisswagen um am Freitag, 20. Juli ab 14:00 Uhr mit dem Familientag die Festivitäten zu starten. Bis 17:00 Uhr gab es Chips zur Hälfte des Fahrpreises.

Am Samstag, 21. Juli 18:30 Uhr hat zur Freude der Festbesucher, Ortsbürgermeister Thomas Schmidt mit Fassanstich und Freibier am Stand der Junggesellen im Biergarten die Kirmes offiziell eröffnet. Im Anschluss war Musik und Tanz für Jung und Alt im Biergarten des Junggesellenvereins bei Live-Musik mit Werner Eul angesagt. Das vorher gesagte Gewitter ist auch zum Glück in eine andere Richtung gezogen, berichtet Imbissqueen Andrea Meyer, die für das leibliche Wohl der Festgäste noch bis Montag mit ihrem Damenteam Wurst und Steaks brät.

Der Festsonntag, 22. Juli, begann um 10:00 Uhr mit einem Hochamt in der Pfarrkirche. Für Pfarrer Strauch die letzte Kirmes in Horhausen. Mit der Pfarrei der Zukunft wird er wohl seinen Wohnort in Neustadt gegen eine noch unbekannte Wirkungstätte in den verbliebenen 35 Pfarreien im Bistum eintauschen. Das feierliche Hochamt wurde von drei Chören und vier Kirchenmusikern begleitet. Danach strömten die Kirchbesucher zum Platzkonzert mit dem Westerwaldorchester am Stand des Junggesellenvereins. Marianne Reingen und Helga Melles aus Oberlahr hatten Glück und erwischten die letzten Sitzplätze im rappelvollen Biergarten. Die Seniorenriege aus Güllesheim erlebten das Konzert im Schatten der Linden am Stehtisch. Bei hochsommerlichen Temperaturen lief der Verkauf kühler Getränke für die Junggesellen zufriedenstellend. Unter der Überschrift „Heiteres und Weiteres“ steht um 17:00 Uhr eine musikalische Stunde in der Pfarrkirche an.

Am Kirmesmontag, 23. Juli ist um 10:00 Uhr der traditionelle Gottesdienst in der Pfarrkirche mit anschließendem Friedhofsgang und Gräbersegnung. Um 11:00 Uhr beginnt dann der Frühschoppen im Biergarten der Junggesellen und im Kaplan-Dasbach-Haus. Dort wird ein deftiges Mittagessen von „Rudi’s Schlemmerstube“ angeboten. Zum Besuch der Kirmes haben die Ortsgemeinde Horhausen und der Junggesellenverein eingeladen. (mabe) Fotos: Becker – Weitere Fotos finden sich in der Fotogalerie