Veröffentlicht am 21. Juli 2019 von wwa

MARENBACH – Rollentausch im Hause Masuch – Aus Prinzgemahl wird König – In Marenbach standen am Samstagabend, 20. Juli 2019, beim Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach die Zeichen auf Sturm – aber nur was das Wetter angeht. Dunkle Wolken, ganz dunkle Wolken, zogen am späten Samstagnachmittag am Himmel über Oberirsen-Marenbach auf. Kurze Zeit später öffnete der Himmel seine Schleusen, es groß in Strömen und letztlich prasselte es minutenlang auch noch zentimeterdicke Hagelkörner auf das Zeltdach. Das brauchte man zum Festauftakt wirklich nicht. Doch nach einer guten Viertelstunde war der Spuk vorbei. Das Zeltinnere wurde trocken gelegt und die feierliche Krönung konnte erfolgen.

Kurz vor 20:00 Uhr füllte sich das Festzelt am Schützenhaus auf den Höhen über dem Oberirsener Ortsteil Marenbach mit Schützenvolk und Festgästen. Pünktlich um 20:00 Uhr marschierten die königlichen Häupter, Thronpaare und Schützen, angeführt von der Fahnengruppe, unter Beifall ins gut gefüllte Festzelt ein, nahmen im offenen Karree vor der Bühne auf der Tanzfläche Aufstellung und harrten der Dinge die da kommen sollten. Auf der Bühne hatte der MGV Weyerbusch/Hasselbach unter Chorleiter Wladyslaw Swiderski Position bezogen, um die Krönungszeremonie gesanglich zu begleiten.

Schützenmeister Udo Walterschen begrüßte Majestäten, Vereinsvorstände, Schützen und Festgäste unter ihnen die Schützengesellschaft Altenkirchen, den Kleinkaliber Schützenverein Döttesfeld, den Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen, den SV Maulsbach, den SV „Adler“ Michelbach und den KKSV Orfgen. Schilderte in kurzen Worten die spannenden Wettkämpfe zur Findung der majestätischen Nachfolger von König, Kron- und Schülerprinz. Dankte den scheidenden Personen für ihr engagiertes Regentschaftsjahr und nannte die neuen Häupter.

Im Königshaus und bei den Thronpaaren ändert sich nicht viel. Königin Mandy I. dankt ab und wird Königin. Ihr bisheriger Prinzgemahl und bleibender Ehemann wird König Boris I. (Masuch). Für ihn ist die Zeit des „Hinterherlaufen“ zu Ende. Das Vergnügen hat ab sofort seine Frau und weiterhin Königin Mandy. Julian Schäfer übernimmt die Kronprinzenwürde von seiner Vorgängerin Melissa Heiden und Milena Roezel folgt Leonard Theis als Schülerprinzessin. Nach der feierlichen Krönungszeremonie eröffnete König Boris I. mit Königin Mandy I. tänzerisch den Königsball. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die „Lasterbacher Musikanten“. (wwa) Fotos: R. Wachow – Weitere Fotos finden sich in der Fotogalerie.