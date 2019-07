Veröffentlicht am 21. Juli 2019 von wwa

BURGEN – Diebstahl von Kupfer / Kapelle beschädigt – Vermutlich in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag, 18. auf den 19. Juli 2019, entwendeten Unbekannte beide Kupferdachrinnen von der Kapelle der Ortschaft Burgen an der B 49. Abgesehen von dem Materialwert der Rinnen entstand durch die Gewalt, mit der diese abgerissen wurden, erheblicher Schaden an dem Schieferdach. Hinweise bitte an die Polizei in Brodenbach unter 02605 98021510. Quelle: Polizei