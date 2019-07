Veröffentlicht am 20. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – kfd im Kreisdekanat Altenkirchen lädt ein zu Information und Dialog – Die „kfd“, Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands hat Anfang Juni in der Bundesversammlung in Mainz einstimmig und getragen von allen Diözesanverbänden ein Positionspapier verabschiedet, das wesentliche Themen in Kirche aufgreift: „gleich und berechtigt – alle Dienste und Ämter für Frauen in der Kirche!“ (einzusehen unter www.kfd-bundesverband.de). Ein langwieriger Prozess, der durch Widerstände hindurch nun eine klare Positionierung aufzeigt und vertritt.

Eine These lautet: „Der Geist Jesu Christi verpflichtet uns, uns mit den unterschiedlichen theologischen Überzeugungen in der Frage der kirchlichen Ämter stets mit Wertschätzung und versöhnungsbereit argumentativ im Miteinander zu befassen.“ Ein echter Dialog setzt immer Achtung und eine Kommunikation in Augenhöhe voraus und verzichtet auf jede Form der Machtausübung.

Parallel zu diesem Entscheidungsprozess eröffnete im Mai 2019 die Aktion „Maria 2.0“ bundesweit eine Diskussion in Kirche und Gesellschaft, die sich gleichen Themen widmet. Im Nachklang zur dieser Aktion, die nach wie vor „bewegt“ und sich im Spannungsfeld von Positionierungen befindet, lädt die kfd im Kreisdekanat ein, sich mit den Inhalten auseinander zu setzten, die im geplanten „Synodalen Weg“ der Deutschen Bischofskonferenz eine Relevanz haben werden.

Eine Reihe von Veranstaltungen mit unterschiedlichen Zugängen, Themenstellungen, kreativen Akzenten und kompetenten Referentinnen möchte zu Dialog und eigener Meinungsbildung beitragen. Der erste Abend findet mit dem „Weiberaufstand“ statt. Eine Autorenlesung mit Dr. Christiane Florin, Journalistin/Bonn, am Freitag, 30. August, 19.00 Uhr im Pfarrsaal St. Jakobus Altenkirchen. Christiane Florin erzählt in ihrem Buch, was Frauen in der Kirche erleben, wenn sie Fragen stellen oder gar Forderungen. Infos und Anmeldung bei Sr. Barbara Schulenberg, 02686 335 oder Martina Winninghoff 02742 71278. Weitere Veranstaltungen werden aktuell in der Presse veröffentlicht, Flyer liegen zeitig aus. Das „Donnerstagsgebet“ der kfd Frauen in Wissen findet regelmäßig an den Markttagen um 11.30 Uhr in der Kirche Kreuzerhöhung statt.