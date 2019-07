Veröffentlicht am 19. Juli 2019 von wwa

BAD GODESBERG – Kleinkind bei Sturz aus Linienbus schwer verletzt – In den Donnerstagnachmittagsstunden, 18. Juli 2019, wurde ein Kleinkind bei einem Verkehrsunfall auf der Brunnenallee schwer verletzt: Gegen 14:55 Uhr war das fünfjährige Mädchen zusammen mit ihrem achtjährigen Bruder und ihrer Mutter in einem Linienbus unterwegs. Nach den bisherigen Feststellungen lehnte sich das Mädchen im Bereich der Brunnenallee an eine der hinteren rechten Scheiben des Busses, als diese zerbrach und das Mädchen aus dem fahrenden Bus auf die Fahrbahn fiel. Das Kind zog sich Schnittverletzungen am Oberkörper und eine Platzwunde am Kopf zu. Nach erfolgter notärztlicher Versorgung vor Ort wurde das Mädchen mit einem Rettungstransportwagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Nach den ersten Ermittlungen der Polizei wurde die betroffene Scheibe des Busses möglicherweise bei einem Unfall auf der Rheinallee, kurz vor dem Geschehen, beschädigt oder geriet unter Spannung. Der Busfahrer war bei einem Fahrmanöver mit der Scheibe gegen den Ast eines Baumes gestoßen. Der 43jährige setzte seine Fahrt jedoch fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.