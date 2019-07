Veröffentlicht am 19. Juli 2019 von wwa

BETZDORF – Tödlicher Motorradunfall auf der L 288 – Am Freitagmorgen, 19. Juli 2019, gegen 05:45 Uhr, kam es in der Gemarkung Betzdorf auf der L 288 zu einem tragischen Verkehrsunfall, als ein 24jähriger Motorradfahrer die Strecke von Betzdorf in Richtung Steineroth mit seinem Motorrad befuhr und vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit, im Verlauf einer Linkskurve, auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn abkam, wo er mit der Schutzplanke kollidierte. Sein Krad rutschte wieder auf die Fahrbahn zurück. Der Motorradfahrer erlitt durch den Aufprall so schwere Verletzungen, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Quelle: Polizei