Veröffentlicht am 20. Juli 2019 von wwa

NEUWIED – „Neuwied erschmecken“ am Feierabendmarkt am Donnerstagabend – Die Idee der Ausschussmitglieder des Netzwerkes Innenstadt einen Feierabendmarkt unter dem Motto „Neuwied erschmecken“ zu veranstalten hat sich etabliert. Waren die erste und zweite Veranstaltung schon erfolgreich, trafen sich zur dritten Auflage des kulinarischen Treffpunkts am Historischen Rathaus wieder weit über 200 Besucher. Der späte Donnerstag eignet sich hervorragend zum schlemmen, genießen und einkaufen. Gegen 16.00 Uhr waren schon fast alle Plätze am langen Tisch vor dem Rathaus besetzt, Regionale Gastronomen und Getränkehändler, sowie das Catering der Informa hatten ihre Stände aufgebaut. Die Marktbesucher konnten dort ihre Wahl aus einer Vielfalt von Speisen, von herzhaften Fleischspießen bis hin zu süßen Pfannekuchen, treffen. Mit einem Glas Wein in der Hand, ließen es sich Neuwieder in gemütlicher Runde, gut gehen. An Stehtischen, kleinen Sitzgruppen und der langen Tafel war beste Stimmung, die ein paar vereinzelte warme Regentropfen nicht trüben konnten. Drei erfolgreiche Veranstaltungen sind schon gelaufen. Bei der nächsten könnte man schon von einer liebgewonnenen Tradition sprechen. Wenn sich auch der Platz vorm Rathaus nicht vergrößern lässt, an der langen Tafel in der Mitte könnte man noch drei vier Meter Tisch ansetzen, damit auch die, die später dazustoßen noch einen Platz finden. Aus einer Idee scheint in kurzer Zeit schon eine Erfolgsgeschichte zu werden. Eine Veranstaltung, in der sonst recht leeren City, die auch von den Neuwiedern aus den Vororten gut besucht wird. (mabe) Fotos: Becker