Veröffentlicht am 20. Juli 2019 von wwa

RAUBACH – Landesfeuerwehrverband ehrt Firma Scheffels Frischbackstuben aus Raubach – Der Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz (LFV) lud zahlreiche Gäste in das Schuhmuseum nach Hauenstein ein. Grund dafür war es, einmal Dank zu sagen.

Mit der Auszeichnung „Partner der Feuerwehr“ ehrte der LFV zahlreiche Arbeitgeber aus Rheinland-Pfalz. Hier bekommen Arbeitgeber, die sich durch vorbildliches Engagement hervortun, das sogenannte Förderschild „Partner der Feuerwehr“ verliehen.

„Die Feuerwehren sind ein wichtiger Partner der Wirtschaft. Genau deswegen ist es besonders wichtig, dass es dort eine gegenseitige Unterstützung gibt“, betont Frank Hachemer, Präsident des LFV. Denn im Einsatzfall sei es besonders wichtig, auch tagsüber genug Einsatzkräfte durch die Freistellung des Arbeitgebers für den Feuerwehreinsatz zur Verfügung zu haben. So schütze die Feuerwehr auch die Unternehmen selbst. Neben einigen anderen Unternehmen, die diese Unterstützung in besonderer Weise leben, wurde die Firma Scheffel mit dem Schild „Partner der Feuerwehr“ ausgezeichnet. Insgesamt waren es landesweit 20 Betriebe, die die Ehrung in diesem Jahr erhielten. Die Firma Scheffel unterstützt und fördert zudem in vorbildlicher Weise die Jugendarbeit in der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Puderbach. Innenminister Lewentz konnte, wie sonst üblich, wegen eines Trauerfalles leider die Urkunde persönlich nicht überreichen.

Foto: Stefanie Scheffel nimmt die Auszeichnung von Frank Hachemer (rechts) im Beisein von Dieter Stein (Feuerwehr Puderbach) entgegen. Foto: Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz