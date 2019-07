Veröffentlicht am 19. Juli 2019 von wwa

NICKENICH – Brand einer Wohnhausgarage in Nickenich – Am Donnerstagabend, 18. Juli 2019 gegen 18:15 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Andernach über den Brand einer Garage in der Ortslage Nickenich in Kenntnis gesetzt. Vor Ort stellte sich heraus, dass es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen vermutlich aufgrund einer Entzündung von Leinölfarbe zu dem Brand gekommen sein könnte. Die Garage brannte vollständig aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Wohnhaus ist weiterhin bewohnbar. Der Sachschaden, so die Polizei, dürfte im hohen fünfstelligen Bereich liegen. Durch die eingesetzten Feuerwehren aus Nickenich, Kruft und Plaidt wurde der Brand schnell gelöscht und eine Schadensausweitung verhindert. Quelle: Polizei