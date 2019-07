Veröffentlicht am 20. Juli 2019 von wwa

NEUWIED – Fotowettbewerb: So schön ist Neuwied! – Für Schaufenster: Bürger reichen dekorative Deichstadt-Fotos ein – Fotofreunde aufgepasst: Die Arbeitsgruppe „Öffentlicher Raum“ aus dem „Netzwerk Innenstadt“ will die Innenstadt visuell aufwerten – mit Fotos, die Neuwieder Bürger geschossen haben. Die drei schönsten Ansichten der Deichstadt wird großflächig auf einer Schaufensterfläche an der Engerser Straße angebracht.

Unter dem Motto „Mein schönes Neuwied“ können Hobbyfotografen ihre selbst gemachten Fotos aus Neuwied einreichen – und interessante Preise gewinnen. Aus allen Einsendungen ermittelt eine Jury drei Gewinner. Citymanagerin Julia Wiederstein nennt die Preise: Der Sieger erhält eine Familienkarte plus zwei Erwachseneneintrittskarten für den Zoo Neuwied. Ein Komfort-Armband der Deichwelle Neuwied mit einem Guthaben von 50 Euro zum Schwimmen, Entspannen und Saunieren ist der zweite Preis. Der Drittplatzierte erhält sein eingeschicktes Motiv von Photo Porst Neuwied im Format 60 mal 80 Zentimeter auf Leinwand gezogen im Keilrahmen.

Die Motivauswahl ist breitgefächert: Ob Landschaft, Sehenswürdigkeit, Fest oder ein spezieller Moment – die Teilnehmer haben die Qual der Wahl. Diejenigen, die auf Porträts setzen, müssen das Einverständnis des oder der Abgebildeten vorlegen. Wegen der angedachten Verwendung kommen zudem ausschließlich Fotos im Querformat in Betracht.

Das Mitmachen ist einfach: Ihr schönste Neuwied-Motiv schicken Teilnehmer unter Angabe des Aufnahmeortes und ihrer Adresse bis zum 31. August – am einfachsten auf CD gezogen – postalisch an die Stadtverwaltung Neuwied, City-Managerin Julia Wiederstein, Engerser Landstraße 17, 56564 Neuwied, oder, wenn die Daten eine Größe von 50 MB nicht überschreiten, per E-Mail an SchoenesNeuwied@neuwied.de. Der Sendung sollte eine Urheberrechtserklärung (eine Vorlage gibt es unter https://www.neuwied.de/7669.html) beiliegen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.