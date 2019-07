Veröffentlicht am 20. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Bella Italia – Italienischkurse starten in Altenkirchen – Italien – welches Herz schmilzt nicht dahin allein beim Klang dieses Wortes. Italienisch zählt zu den romanischen Sprachen und ist mit Französisch, Spanisch, Katalanisch, Rumänisch und Portugiesisch verwandt. Die Mutter all dieser Sprachen ist das Lateinische. Für all diejenigen, die schon immer mal die italienische Sprache entdecken wollten oder vorhandene Kenntnisse vertiefen möchten, bietet die Kreisvolkshochschule nun in Altenkirchen neue Kurse an.

Italienisch für Anfänger – A1; Freitag, 6. September, 17.30 bis 19 Uhr. In diesem Kurs für Teilnehmende ohne Vorkenntnisse finden die Teilnehmer Gleichgesinnte, die systematisch die italienische Sprache erlernen möchten. Hier erwerben diese Grundkenntnisse und gewinnen interessante Einblicke in die Kultur des Landes.

Italienisch für Einsteiger mit Vorkenntnissen – A1.2; Donnerstag, 15. August, 11 bis 12.30 Uhr. Für all diejenigen, die schon etwas Italienisch können und etwas flüssiger in alltäglichen Situationen Informationen auszutauschen, über ihre Herkunft, den Beruf oder Hobbys sprechen möchten, findet ab Mitte August ein Vertiefungskurs statt. Hier werden wichtige Redewendungen zum Zurechtfinden in Italien vertieft und die italienische Grammatik eingeübt. Die passende Gestik kommt dann ganz von allein. Beide Kurse unter der Leitung von Christiane Menguy umfassen jeweils 12 Termine,

Die Kursgebühr beträgt auf der Grundlage von acht Teilnehmenden jeweils 60 Euro, Veranstaltungsort ist die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen (Rathausstraße 12). Nähere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter den Telefon 02681-812212 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de.