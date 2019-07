Veröffentlicht am 20. Juli 2019 von wwa

NEUWIED – Seniorensicherheitsberater haben Infotag organisiert – Die Senioren-Sicherheitsberater der Stadt Neuwied haben erstmals einen Senioren-Sicherheitstag organisiert. Auf dem Luisenplatz erhalten ältere Mitbürger am Samstag, 27. Juli, viele wertvolle Informationen. Verschiedene Behörden und Organisationen wie Polizei, Kriminalpolizei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, DRK und Malteser stehen älteren Mitbürgern dort von 10 bis 17 Uhr mit Rat und Tat zur Seite. Das Programm ist vielfältig und reicht von sicherheitsrelevanten Themen bis zu gesundheitlichen Beratungen. Besonders freut es die Neuwieder Senioren-Sicherheitsberater, dass es ihnen gelungen ist, das beliebte und begehrte Sicherheitsmobil in die Deichstadt zu holen, um so den Dialog zwischen Bürger und Polizei zu fördern. Die Sicherheitsberater bieten übrigens an jedem ersten Freitag im Monat kostenlose Informations- und Beratungsstunden an – und zwar von 10 bis 12 Uhr im Stadtteilbüro am Rheintalweg 14. Der nächste Termin ist der 2. August. Die Berater sind beständig auf der Suche nach Interessierten, die sie bei ihrer Arbeit unterstützen möchten. Weitere Informationen über das Engagement der Senioren-Sicherheitsberater erteilen Ordnungsamtsleiterin Monika Schulz, Telefon 02631 802 335, und die Berater selbst: Horst Protz (links), Telefon 02631 25319, Benno Bewer (2. von rechts), Telefon 02631 948 004, Hermann Mohr (rechts), Telefon 02631 56182, Gerhard Tross (2. von links), Telefon 02631 26503, und Günther Schulz, Telefon 02622 13359.