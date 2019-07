Veröffentlicht am 20. Juli 2019 von wwa

FENSDORF – Fensdorfer beschreiten neue Wege – Um Ideen sind die Fensdorfer nie verlegen und so haben sie sich für das zweite Augustwochenende etwas ganz Besonderes und Neues einfallen lassen. 20 Jahre lang stand dieses Wochenende im Zeichen des über Kreis- und Landesgrenzen hinaus bekannten Treckertreffens. Doch dieses fand im vergangenen Jahr zum letzten Mal statt.

In Fensdorf war man sich einig, dass es an genau diesem zweiten Wochenende im August eine neue Veranstaltung geben soll. So entstand die Idee zum Event „Tafeln unterm Schirm“. Veranstalter sind die DJK Fensdorf, der Fensdorfer Karnevals Club sowie die Ortsgemeinde. Aber was verbirgt sich hinter „Tafeln unterm Schirm“? Es handelt sich hier um eine Picknickveranstaltung unter einem großen aufgespannten Fallschirm.

Den Tisch mit Tischdecke stellen die Veranstalter. Die Gäste können sich ein Motto überlegen und Kleidung, Tischdekoration und selbst mit gebrachte Speisen entsprechend diesem Motto gestalten. Der am originellsten dekorierte Tisch wird prämiert. Zudem gibt es auch Leckereien aus dem Bürgerhaus und aus dem Backes zu erwerben. Für die Getränke sorgen die Veranstalter. Für die Kleinsten wird eine Hüpfburg vor Ort sein und Kinderschminken angeboten.

Die Picknickveranstaltung startet am Sonntag, 11.08.2019 um 11.00 Uhr. Tischreservierungen sind möglich bei: Daniela de Nichilo 0175 6620780, Claudia Kastl 0160 3662710, Manuel Wallenborn 0160 97756101. Für Samstag, 10. August 2019 ist zudem ab 18.00 Uhr eine Party mit B+H-Events geplant. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Gäste, die gemeinsam an diesem Tag in Fensdorf „neue Wege“ beschreiten.