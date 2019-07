Veröffentlicht am 19. Juli 2019 von wwa

ALMERSBACH – Eisstockschützen des SSV Almersbach-Fluterschen holen im Schwarzwald den Pokal – „Sieg, Sieg!!!!“ scholl es aus dem Mund von Siggi Lanfermann, Leiter der Abteilung Eisstockschießen des SSV Almersbach-Fluterschen und aktiver Schütze. Am Wochenende, 13. und 14. Juli 2019, fuhren zwei Teams aus dem Westerwald in den Schwarzwald, um dort am Jedermann-Turnier teilzunehmen. Der 2. Platz vom letzten Jahr sollte mindestens wieder her, aber eigentlich wollte man den Pokal. Ein Team beim Eisstockschießen besteht aus vier Leuten und jedes Team spielt mit vier Eisstöcken. Ziel ist es möglichst nah an die sogenannte Daube zu kommen und so Punkte zu holen.

Am Samstag stand die Vorrunde an. Die 2. Mannschaft mit Edi und Peter Ingenrieth, Guiseppe Roma und einem Spieler aus dem Schwarzwald schied hier bereits aus, obwohl alles gegeben wurde. Die 1 Mannschaft mit Siggi und Dolores Lanfermann, Steffen Houschka und Lena Heinemann zog souverän als Gruppensieger in die Zwischenrunde ein, die am Sonntag stattfand. Alle holten das Beste aus sich raus und so konnte das „Team Turtle 1“ auch diese Runde als Tabellenführer abschließen und zog ins Halbfinale ein. Dann der große Schreck. Lena Heinemann verletzte sich und konnte nicht weiter spielen. Was nun? Nach den Regularien hätte man eigentlich zu dritt und mit nur drei Eisstöcken weiter spielen müssen. Aber nach kurzem Beratschlagen und Klärung mit der Turnierleitung und den anderen Halbfinal-Teams durfte Guiseppe Roma aus der zweiten Mannschaft einspringen. Es wartete ein spannender Halbfinalkampf, bei dem am Schluss das Westerwälder Team das glücklichere Händchen bewies und ins Finale einzog. Jetzt war der Pokal zum Greifen nah, nur noch sechs Kehren, so nennt man die Runden die gespielt werden, trennten die Schützen davon. Im letzten Jahr musste man sich dem Finalgegner geschlagen geben. Diesmal nicht! Am Ende des Wochenendes heißt der Turniersieger „Team Turtle 1“ vom SSV Almersbach-Fluterschen! Es war der zweite Sieg bei diesem Turnier nach 2015 und hoffentlich nicht der letzte. (jk) Foto: SSV Almersbach-Fluterschen