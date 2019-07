Veröffentlicht am 18. Juli 2019 von wwa

BONN – Trickbetrügerinnen ergaunern Bargeld – Wer kennt diese Frau? Die Polizei fahndet nach zwei unbekannten Frauen, die verdächtig sind am Donnerstag, 13. Juni 2019 einen 61jährigen Mann in der Bonner Innenstadt um zweitausend Euro betrogen zu haben. Wahrheitswidrig gaben sie vor einen größeren Geldbetrag im Lotto gewonnen zu haben. An das Geld komme man aber nur mithilfe eines Rechtsanwaltes, den sie aber aus eigenen Mitteln nicht bezahlen könnten. Bei einer finanziellen Unterstützung bot man eine Beteiligung am Lottogewinn an. Durch professionelles Auftreten und geschickte Gesprächsführung veranlassten sie den 61jährigen schließlich zur Übergabe des Geldes.

Eine der beiden Verdächtigen wurde in einem Kiosk von einer Überwachungskamera aufgenommen. Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der abgebildeten Tatverdächtigen geführt haben, wurde auf richterlichen Beschluss ein Bild der Frau veröffentlicht. Wer Angaben zur Identität der Gesuchten machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 24 unter der Rufnummer 0228/15-0 in Verbindung. Quelle: Polizei