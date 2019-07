Veröffentlicht am 18. Juli 2019 von wwa

MURDERSBACH – Unfallflucht eines Lastwagenfahrers – Unfallflucht am Mittwochmittag, 17. Juli 2019, gegen 13:35 Uhr, in Mudersbach in der Koblenzer Straße. Ein Lkw-Fahrer musste sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen und prallte dabei gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw, den er circa fünf Meter weiter nach vorne schob. Der Lkw-Fahrer stieg aus und betrachtete sich den entstandenen Schaden, um anschließend wieder in seinen Lkw einzusteigen und die Fahrt fortzusetzen. Nachdem er erkannt hatte, dass er dabei offensichtlich von Zeugen beobachtet worden war, hielt er sein Fahrzeug schließlich doch an. Quelle: Polizei