BONN – Bekanntgabe über geplante Geschwindigkeitskontrollen der Bonner Polizei – Im Zeitraum 22. bis 26. Juli 2019 führt die Bonner Polizei an folgenden Orten Geschwindigkeitskontrollen durch:

Montag, 22. Juli 2019: in Beuel auf der Maarstraße, in Pützchen auf der Pützchens Chausse, in Bornheim auf der L 281 und in Ittenbach auf der L 331;

Dienstag, 23. Juli 2019: in Villip auf der Villiper Hauptstraße, in Bad Godesberg auf der Deutschherrenstraße, in Lengsdorf auf dem Ippendorfer Weg und in Rottbitze auf der L 247;

Mittwoch, 24. Juli 2019: in Bad Godesberg auf der Winterstraße, in Oberbachem auf der Dreikönigenstraße, in Bonn auf der Straße An der Ohligsmühle und in Beuel auf der L 16;

Donnerstag, 25. Juli 2019: in Bornheim auf der L 281, in Heisterbacherrott auf der L 268, in Bonn am Rathenauufer und in Meckenheim auf der L 261 / Sängerhof;

Freitag, 26. Juli 2019: in Rösberg auf der Metternicher Straße, in Mehlem auf der Mainzer Straße und in Bonn auf der Otto-Hahn-Straße und der Reuterstraße.

Darüber hinaus muss im gesamten Kreis-/Stadtgebiet mit kurzfristigen Kontrollen gerechnet werden. Quelle: Polizei