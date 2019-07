Veröffentlicht am 18. Juli 2019 von wwa

NEUWIED – Kreisverwaltung Neuwied am 9. August nachmittags geschlossen – Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Neuwied machen am Freitagnachmittag, 9. August, ihren Betriebsausflug. Die Verwaltung und das Bürgerbüro sind an diesem Tag ab 12 Uhr geschlossen. Vormittags bietet die Verwaltung jedoch ihren gewohnten Service. Lediglich bei der Kfz-Zulassungsstelle in Linz ist um 10.30 Uhr und bei der Hauptstelle in der Kreisverwaltung um 11 Uhr Annahmeschluss.