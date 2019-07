Veröffentlicht am 18. Juli 2019 von wwa

NEUWIED – Erinnerungsstätten des Fürstenhauses erleben – Führung auf Monrepos: Neuwieder Geschichte wird lebendig – Monrepos: Oberhalb des Neuwieder Stadtteils Segendorf liegt dieses Kleinod, das eines der beliebtesten Naherholungsziele in der näheren Umgebung ist. Dort stand einst die gleichnamige Sommerresidenz des Neuwieder Fürstenhauses, heute lockt das Schloss der Forscher genannte „Archäologische Forschungszentrum und Museum für menschliche Verhaltensevolution“ Besucher an. Bei einer heimatkundlichen Führung am Sonntag, 4. August, 15 Uhr, tauchen die Teilnehmer ein in die Geschichte des Fürstenhauses zu Wied, eines der ältesten Adelsgeschlechter Deutschlands. Baudenkmäler, Erinnerungsstätten und Wirtschaftsgebäude aus dem 18. Jahrhundert lassen sich bei der Tour auf Schritt und Tritt entdecken, lassen Historie lebendig werden. Kompetenter Führer ist Helmut Krämer, der im Rahmen der städtischen Schriftenreihe ein Buch über Monrepos veröffentlicht hat. Treffpunkt ist der dortige Parkplatz. Erwachsene zahlen für die Führung 4 Euro, 6- bis 14-Jährige 2 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen, auch zu individuellen Führungen, gibt es bei der Tourist-Information der Stadt Neuwied, Telefon 02631 802 5555; E-Mail tourist-information@neuwied.de. Einen Überblick über alle angebotenen Führungen gibt es im Internet unter https://www.neuwied.de/stadtfuehrungen.html