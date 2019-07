Veröffentlicht am 18. Juli 2019 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Jungschützenkaiserschießen und Jubiläum 2019 der St. Hubertus Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen – Ein Jahr nach dem großen Jubiläum der Schützenbruderschaft, können auch die St.-Hub. Schützenjugend Birken-Honigsessen ihr 50jähriges Jubiläum feiern! In Vorbereitung auf die große Jubiläumsfeier am 07. September 2019 wird am Samstag, den 27. Juli 2019 wieder der Jungschützenkaiser auf dem Schießstand „Am Uhlenberg“, ausgeschossen.

Nachdem sich erstmalig zum 25jährigen Jubiläum der Bruderschaft im Jahre 1994 Schützenbruder Oliver Krämer den Titel sichern konnte, folgte im Jahr 2014 Schützenbruder Jörg Kötting (Jugendmajestät 1981) und nun wird es traditionell nach fünf Jahren wieder Zeit, einen neuen Regenten/in zu küren.

Somit handelt es sich in diesem Jahr dabei um ein zusätzliches „Top-Event“. Zuvor, nämlich am Samstag, den 20. Juli, steht das traditionell begehrte Vogelschießen in allen anderen Kategorien auf dem Programm.

Antreten zum Wettkampf ist um 17.00 Uhr. Nach dem Eintreffen der Teilnehmer/innen werden unmittelbar die Startkarten ausgelost und es wird einen hoffentlich spannenden Wettkampf um den stattlichen Aar geben.

Nach Ermittlung der neuen Majestät findet ein gebührend feierlicher und gemütlicher Ausklang auf dem Schießstand statt. Für das leibliche Wohl und gute Musik ist bestens gesorgt. Die Bruderschaft freut sich auf eine rege Teilnahme und weist noch mal darauf hin, dass die Veranstaltung für jedermann frei zugänglich ist.