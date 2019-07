Veröffentlicht am 17. Juli 2019 von wwa

VOLKERZEN – Landfrauen wandern in und um Volkerzen – Viele kennen den Schwarzwald, Nord- und Ostsee, Mallorca usw. Aber wer war schon einmal in dem beschaulichen Örtchen Volkerzen, nahe dem Wallfahrtsort Marienthal? Es gehört zu den fünf kleinsten Gemeinden der Verbandsgemeinde Altenkirchen. Am Freitag, dem 26. Juli 2019, möchten die Landfrauen bei einer kleinen Wanderung in und um Volkerzen das kleine Dorf mit seinen circa 90 Einwohnern erkunden. Start ist um 14.00 Uhr auf dem Hof der Familie Weyer in der Dorfstraße 6 a, wo sich die Teilnehmer auch nach dem Rundgang bei Kaffee und leckerem Selbstgebackenen stärken können. Infos und Anmeldungen bitte bei Christina Weyer, Telefon: 02681/1775.