Veröffentlicht am 17. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Grillfest des VdK Ortsverbandes Altenkirchen in Gieleroth – Der VdK Ortsverband Altenkirchen weist nochmals auf das Grillfest für VdK Mitglieder und deren Partner/in im Dorfgemeinschaftshaus in Gieleroth, am Samstag, den 17. August 2019 ab 15:00 Uhr hin. Bei dieser Gelegenheit werden auch die Personen geehrt, die auf eine 30jährige und 40jährige Mitgliedschaft im VdK Ortsverband Altenkirchen zurückblicken.

Wegen der Raumgröße in Gieleroth ist nur eine begrenzte Anmeldung möglich. Sie sollte möglichst umgehend erfolgen. Anmeldung zur Teilnahme können bei den Vertrauensleuten der jeweiligen Orte sowie dem Vorsitzenden des OV Altenkirchen Telefon: 02681 3310 oder dessen Stellvertreter Telefon: 02681 4264 erfolgen.