MONSHEIM – Tödlicher Verkehrsunfall – 81jährige Fußgängerin stirbt an Unfallstelle – Eine 81jährige Frau aus Monsheim kam bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, 16. Juli 2019, ums Leben. Sie lief mit ihrem Rollator gegen 17:15 Uhr auf dem Bürgersteig im Ahornweg, als sie von einem PKW erfasst wurde. Sie wurde zwischen der Fahrzeugfront und einer Straßenlaterne eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der Autofahrer erheblich alkoholisiert. Bereits zuvor war er mit einem Zaun kollidiert und dann verbotswidrig über den Gehweg gefahren, wo er die Fußgängerin übersah.

Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde der Fahrer in eine psychiatrische Klinik eingeliefert, da er nach dem Unfallgeschehen suizidale Absichten äußerte. Quelle: Polizei