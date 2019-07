Veröffentlicht am 17. Juli 2019 von wwa

A K T U E L L – HOF: Tödlicher Verkehrsunfall auf der K 34 – Am frühen Mittwochmorgen, 17. Juli 2019 ereignete sich gegen 05.00 Uhr auf der K 34 zwischen Stein-Neukirch und Hof ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Personenwagen ist aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wobei der Fahrer tödlich verletzt wurde. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Die K 34 ist zur Zeit in diesem Bereich voll gesperrt. Quelle: Polizei