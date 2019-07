Veröffentlicht am 16. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sommer-Ferienspaß am Bismarckturm in Altenkirchen – In Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus Mittendrin veranstalteten die LandFrauen Bezirk Altenkirchen einen Spielenachmittag für Groß und Klein am Bismarckturm in Altenkirchen. Nachdem das Ferien-Angebot im letzten Jahr schon gut angenommen wurde, trafen sich auch dieses Mal viele Eltern und Großeltern mit ihren Kindern bzw. Enkeln zu einem kurzweiligen Nachmittag. Für die größeren Kinder hatte Bärbel Schneider von den LandFrauen Geschicklichkeitsspiele vorbereitet. Mit einfachen Mitteln, wie sie in jedem Haushalt zu finden sind, wurden kurzweilige Spiele angeboten. Ob beim Dosen- bzw. Becherwerfen mit Bällen oder Laufen mit einem vollen Becher Wasser über eine vorgegebene Strecke mit der Aufgabe, so viel Wasser wie möglich ins Ziel zu bringen, waren die Kinder mit Feuereifer bei der Sache. Lustig war auch, Luftballons aufzupusten und ohne zuzuknoten einfach loszulassen und zuzuschauen, wo er landet. Elke Lauterbach-Buchner und Anne Scherpe betreuten die „Kirchenmäuse“ und kleinen Besucher z.B. mit Ballspielen, Vorlesen, Krabbeltunnel u ä. Spielen. Es gab noch mehr interessante Aktionen und die wiederholten „Nochmal, nochmal“ – Rufe und die leuchtenden Kinderaugen bestätigten den Betreuerinnen, dass man auch ohne Handy und Laptop mächtig viel Spaß haben kann.

Am Schluss durften sich die Kinder noch Luftballons und kleine Mitbringsel aussuchen und die Teilnehmer, sogar zwei Väter waren dabei, bedankten sich für diesen schönen Nachmittag und wünschten eine Wiederholung im nächsten Jahr. Fotos: AK LandFrauen