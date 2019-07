ALTENKIRCHEN – Nähkurs startet am 20. August in Altenkirchen

Veröffentlicht am 16. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Zuschneiden und Nähen – Kurs startet am 20. August in Altenkirchen – Ob individuelle Kleidungsstücke oder auch kleine Änderungen – oft fehlt das Knowhow, um Freude am Nähen zu entwickeln. Der neue Nähkurs der Kreisvolkshochschule unter der Leitung von Annemarie Schödl wendet sich sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Unter dem Motto „Mode Kreativ!“ wird genäht wird, was gefällt. Der Fantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Themen des Kurses sind beispielsweise die Auswahl des geeigneten Stoffes, Arbeiten mit Schnittmustern, Abändern von Schnitten auf die eigenen Maße, Zuschneiden und verschiedene Nähtechniken. Im Kursverlauf besteht die Möglichkeit auf individuelle Wünsche einzugehen.

Der Kurs startet am Dienstag, 20. August, von 19.00 bis circa 21.15 Uhr in den Räumen der Kreisvolkshochschule Altenkirchen. Insgesamt finden dienstags sechs Kurstermine statt. Der Kurs kostet 60 Euro.

Nähere Informationen erhalten Interessierte bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter Telefon 0 26 81/ 81- 22 12 oder per Email an kvhs@kreis-ak.de. Dort sind auch Anmeldungen möglich.