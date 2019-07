Veröffentlicht am 16. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Fotostory-Workshop für technikbegeisterte und kreative Kinder im Kompa Altenkirchen – Die Kreisjugendpflege Altenkirchen bietet in Kooperation mit dem Evangelischen Kinder- und Jugendzentrum Kompa einen „Fotostory-Workshop“ in Altenkirchen an. Dieser findet am Freitag, 23. August von 15 bis 19 Uhr und am Samstag, 24. August von 9.30 bis 15.30 Uhr in den Räumen des Kompa Altenkirchen statt.

Der Fotostory-Workshop führt die teilnehmenden Kinder mit der digitalen Fotokamera auf Entdeckertour durch die Welt moderner Technik. Gemeinsam wird eine Geschichte entwickelt, die in Form einer Fotostory dokumentiert wird. Dabei sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Am Computer wird die Geschichte dann mit entsprechenden Programmen in Form gebracht und bearbeitet, so dass am Ende eine eigene Fotostory entsteht.

Der zweitägige Workshop richtet sich an Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren. Die Teilnehmergebühr beträgt 20 Euro. Erziehungsberechtigte können ihre Kinder ab sofort formlos per Email an anmeldung.jugendarbeit@kreis-ak.de oder telefonisch unter 0 26 81/ 81- 25 41 anmelden.