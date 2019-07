GEBHARDSHAIN – Weltall-Forscher-Workshop für Kinder in Gebhardshain

Veröffentlicht am 16. Juli 2019 von wwa

GEBHARDSHAIN – Kleine Raketenbauer – Weltall-Forscher-Workshop für Kinder in Gebhardshain – Die Kreisjugendpflege Altenkirchen bietet in Kooperation mit „Frühes Forschen“ einen Weltall-Workshop in Gebhardshain an. Dieser findet am Samstag, 31. August in der Zeit von 10.00 bis 14.30 Uhr im Bürgerforum statt.

Das Thema Raketen und Weltall steht im Mittelpunkt des Workshops und die teilnehmenden Kinder werden zu kleinen Ingenieuren. Unter Anleitung werden eigene kleine Raketen gebaut und diese müssen natürlich auch gestartet werden. Wie genau das funktioniert lernen die jungen Forscher im Detail.

Die Angebote zum frühen Forschen sollen bei Kindern das naturwissenschaftliche Interesse und den Spaß an naturwissenschaftlichen Themen wecken. Die Teilnehmergebühr beträgt 15 Euro. Erziehungsberechtigte können ihre forschungslustigen Raketenbauer ab sofort formlos per Email an anmeldung.jugendarbeit@kreis-ak.de oder telefonisch unter 0 26 81/ 81- 25 41 anmelden.