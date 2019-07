Veröffentlicht am 16. Juli 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN/OBERWAMBACH. Jona Luther predigt in der Kirche Oberwambach – Luther persönlich wird am kommenden Sonntag, 21. Juli, 14 Uhr, bei einem ganz besonderen Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Oberwambach predigen: Jona Luther, ein Urur……neffe des Reformators wird auf der Kanzel stehen. Der Nachfahre von Luthers einzigem Bruder Jacob ist Prädikant und ist regelmäßig in seiner Heimatregion Bergneustadt als Wortverkündiger aktiv.

Thorsten Bienemann, Synodalbeauftragter für die Männerarbeit im Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen, konnte den ehrenamtlichen Prediger für den diesjährigen „Männersonntag“, zu dem aber auch ganz selbstverständlich Frauen eingeladen sind, gewinnen.

Gemeinsam mit der Kirchengemeinde Almersbach wird in diesem Jahr der kreisweite Gottesdienst gefeiert. Bereits im Vorjahr – als der Männersonntag in Daaden mit Prediger Dr. Heinrich Bedford-Strohm gefeiert wurde – gab es die Gelegenheit mit Jona Luther persönlich anzusprechen (Thorsten Bienemann konnte ihn bereits 2017 als Prediger für dieses Jahr gewinnen) und kürzlich besuchte Jona Luther nun erneut den Kirchenkreis. In der Kirchengemeinde Almersbach verabredeten der Prädikant, die Vertreter der Männerarbeit und Ortspfarrer Joachim Triebel-Kulpe Details für den Festsonntag.

„Alle, die mal Luther persönlich auf einer Kanzel im Kirchenkreis Altenkirchen erleben möchten sind uns herzlich willkommen“, unterstreicht Thorsten Bienemann und dankt den „Almersbachern“ sehr für ihre Bereitschaft und Mitwirkung. Foto: Kirchenkreis-Archiv

Foto: Jona Luther (rechts) aus Bergneustadt ist ein Nachfahr von Martin Luthers Bruder Jacob und Prädikant in der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR). Er wird die Predigt beim diesjährigen Festgottesdienst zum Männersonntag am kommenden Sonntag, 21. Juli, 14 Uhr in der Oberwambacher Kirche halten. Bereits beim Vorjahres-Fest, hier war der EKD-Ratsvorsitzende Dr. Heinrich Bedford-Strohm (links) der Prediger auf der Daadener Kanzel, gab es für die hiesigen Christen schon einmal Gelegenheit auch mit „Luther persönlich“ zu reden.