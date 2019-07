Veröffentlicht am 16. Juli 2019 von wwa

NEUWIED – SWN erneuern Versorgungsleitungen in der Falltorgasse und der Robert-Koch-Straße – Arbeit in drei Abschnitten dauern bis Ende November – Die Stadtwerke Neuwied (SBN) erneuern in der Falltorgasse und der Robert-Koch-Straße in Gladbach die Strom-, Gas und Wasserleitungen sowie die Hausanschlüsse. Die Arbeiten starten am Montag, 22. Juli, und dauern voraussichtlich bis Ende November.

Die Arbeiten erfolgen auf einer Länge von gut 400 Metern und werden in drei Bauabschnitte aufgeteilt: Zunächst geht es von der Alteck- bis zur Einsteinstraße, dann von dort bis Wülfersbergstraße und schließlich weiter bis zur Otto-Hahn-Straße. Die Arbeiten werden in den jeweiligen Abschnitten unter Vollsperrung durchgeführt. Für Anlieger ist die fußläufige Erreichbarkeit der Grundstücke gewährleistet, es muss aber mit Behinderungen und Einschränkungen gerechnet werden. Außerhalb der Arbeitszeit ist das Einfahren in den jeweiligen Bauabschnitt bis zum Baufortschritt von beiden Seiten möglich.