Veröffentlicht am 16. Juli 2019 von wwa

RETTERSEN – Norbert Anhalt löst Wolfgang Schmidt als Ortsbürgermeister von Rettersen ab – Nach 20 Jahren Amtszeit als Ortsbürgermeister von Rettersen sah Wolfgang Schmidt die Zeit gekommen die Geschicke der Ortsgemeinde in andere Hände zu übergeben. Bei der jüngsten Wahl trat er nicht mehr als Kandidat für das Ortsbürgermeisteramt an. Norbert Anhalt erhielt für seine Kandidatur 87,78 Prozent der abgegebenen Stimmen. In seiner letzten Amtshandlung begrüßte Schmidt neben seinem Nachfolger und den Ratsmitgliedern auch die Vertreter der Verbandsgemeinde Altenkirchen Sonja Hackbeil und Sascha Koch. In seiner Abschiedsrede blickte Schmidt noch einmal auf seine bewegte und erfolgreiche Amtszeit zurück. Obwohl schon Vieles erreicht sei bliebe noch eine Menge zu tun. Er sprach den Ratsmitgliedern in seinen vier Legislaturperioden seinen aufrichtigen Dank aus. Durch gute Zusammenarbeit habe man über etliche Hürden hinweg viel erreicht. Die kommunale Selbstverwaltung sei ein gutes System. Die Dorfgemeinschaft sei verbessert worden, die Jugendarbeit hervorragend, der Naturschutz ein wichtiger Punkt. Sodann verpflichtete Schmidt die acht Ratsmitglieder, von denen zwei nicht anwesend waren. Er verpflichtete und ernannte Norbert Anhalt unter Abgabe des Amtseides zum Ortsbürgermeister. Zum 1. Ortsbeigeordneten wurde Jürgen Liesmann und zur zweiten Ortsbeigeordneten Marita Werkhausen gewählt. Ihre Vereidigung nahm der neue Ortsbürgermeister Anhalt vor. Den Ortsgemeinderat gehören je vier Frauen und Männer an. Das sind: Jürgen Liesmann, Werner Schmidt, Hans-Peter Müller, Klaus Wolter, Marita Werkhausen, Silva Anhalt, Nina Siewert und Ursula Wolff. (wwa) Fotos: R. Wachow