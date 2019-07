Veröffentlicht am 15. Juli 2019 von wwa

PUDERBACH – Räuberischer Diebstahl in Puderbach – Am Montagnachmittag, 15. Juli 2019 gegen 14.50 Uhr, kam es vor der Westerwald-Bank in Puderbach zu einem Diebstahl einer Stofftasche mit Bargeld. Ein unbekannter männlicher Einzeltäter entriss einem Passanten den Stoffbeutel mit mehreren Hundert Euro aus der Hand und flüchtete zu Fuß innerorts. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei unter Beteiligung des Polizeihubschraubers und von zwei Diensthundeführern verlief negativ. Es besteht die Möglichkeit, dass der unbekannte Täter später mit einem Fahrrad geflohen ist.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 20 Jahre; schmales Gesicht; graues T-Shirt. Zeugenhinweise werden an die Polizei in Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/9520 erbeten. Quelle: Polizei