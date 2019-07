Veröffentlicht am 15. Juli 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN/WISSEN – Schüler der Kreismusikschule rocken bei „it rocks“ im Foyer des kulturWERKwissen – Sage und schreibe sechs Schülerbands in klassischer Besetzung mit Bass, Schlagzeug, Gitarre und Gesang rockten jetzt das Foyer des kulturWERKwissen. Das Bandvorspiel fand schon zum zweiten Mal in diesem Schuljahr statt und zählt zum festen Bestandteil des Unterrichtskonzepts der Musikschule.

Die Schüler und Schülerinnen im Alter von 12 bis 20 Jahren zeigten was sie im Unterricht alles schon gelernt haben und Titel wie „High hopes“, „Complicated“ und „Everything has changed“, die Ballade „Love someone“ oder eine klassische Rocknummer wie „Eye of the tiger“ verlangten ihnen da schon einiges ab. Die zahlreich erschienenen Freunde und Familien der jungen Musiker staunten nicht schlecht.

Organisiert wurde der Abend von den Musiklehrerinnen und -lehrern des Rock-Pop Bereichs der Kreismusikschule. Informationen zum Unterrichtsangebot an der Kreismusikschule gibt das Musikschulbüro gerne wieder ab 8. August unter Telefon 0 26 81/ 81- 22 83. Weitere Infos finden Interessierte auch im Internet unter www.kreismusikschuleAK.de.