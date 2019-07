Veröffentlicht am 15. Juli 2019 von wwa

WISSEN – Großer Schützenfestumzug durch die Stadt in Wissen – Der Umzug beim 135. Wissener Schützenfest verlief so wie man sich es nur wünschen kann, bei bestem Wetter und mit sehr vielen Schaulustigen am Wegesrand. Beim Appell nach dem Aufstellen des gastgebenden Schützenvereins kontrollierte Oberst Karl-Heinz die Kleiderordnung seiner Leute. „Sieht ja ganz gut aus“, so der Kommentar des Befehlshabers. Dann ließ er Lothar Wagner und Wolfgang Ebach vortreten. Wegen besonderer Verdienste um das Wissener Schützenwesen überreichte man den beiden eine Erinnerungsmedaille. Dann ging es in Marschformation in Richtung Königsresidenz, vorneweg wie immer der Spielmannszug „Alte Kameraden“ Niederhövels. Der Musikverein Scheuerfeld, das Klangwerk Morsbach, die Bergkapelle Birken-Honigsessen und die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen kamen bei den Zuschauern ebenfalls gut an.

Als Gastvereine wirkten die Schützenbruderschaften Selbach, Birken-Honigsessen, Schönstein sowie die Schützengesellschaft Hamm und der Schützenverein Elkhausen-Katzwinkel mit. Die größte Abordnung schickte am Sonntag jedoch der heimische Schützenverein auf die Strecke.

An der Königsresidenz wartete eine ganze Menschenmenge auf die Majestäten und ihren prächtigen Hofstaat. Schützenkönig Marcel I. mit seiner Marie, Jungschützenkönig Johannes und Schülerprinzessin Nele wurden mit Beifall empfangen und dann im Triumphzug durch die Stadt geführt. Auf dem Marktplatz kam es zur traditionellen Parade, für viele der Höhepunkt des Schützenfests überhaupt. Nachdem die Majestäten einschließlich Hofstaat die blumengeschmückten Holzgewehre vor dem Rathaus überschritten hatten, ging es zum Festzelt, wo man noch bis in den Morgen hinein kräftig feierte. (rewa) Weitere Fotos finden sich in der Fotogalerie – So auch vom Schützenfest vor 25 Jahren 1994 – Fotos: Wolfgang Wachow