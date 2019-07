Veröffentlicht am 15. Juli 2019 von wwa

A K T U E L L – WESTERBURG – Schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 281 – zehn Personen verletzt – Am Montagmorgen, 15. Juli 2019, kam es gegen 07:30 Uhr auf der Landesstraße 281 zwischen den Abfahrten Langenhahn und Stockum-Püschen zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen bei dem zehn Personen verletzt wurden. Ein alleinfahrender junger Mann geriet mit seinem Fahrzeug aus Richtung Westerburg kommend, aus bisher nicht geklärten Gründen in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß dort mit zwei Fahrzeugen zusammen. In den beiden Fahrzeugen befanden sich neun Personen, die allesamt verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert wurden. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Landesstraße wurde für die Versorgung der Verletzten und zur Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Quelle: Polizei