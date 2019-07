Veröffentlicht am 14. Juli 2019 von wwa

HERDORF – Hochwertiges E-Bike gestohlen – Ein E-Bike der Marke Haibike Enduro Pro, silber-gelb, entwendeten unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen, 14. Juli 2019, zwischen Mitternacht und 02:00 Uhr aus dem Hof des Rathauses in Herdorf. Der Eigentümer hatte eine nahegelegene Spielhalle besucht und sein hochwertiges Fahrrad während dieser Zeit im Innenhof des Rathauses mit einem Schloss an einem Geländer angekettet. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Betzdorf werden erbeten. Quelle: Polizei