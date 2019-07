Veröffentlicht am 13. Juli 2019 von wwa

WALDBREITBACH – Tödlicher Motorradunfall auf der K 90 bei Waldbreitbach – Am Samstagnachmittag, den 13. Juli 2019 gegen 15:34 Uhr, ereignete sich auf der K 90 zwischen Wüscheid und Waldbreitbach ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 52jähriger Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen ums Leben kam. Er befuhr die Strecke mit einer Gruppe von mehreren Motorradfahrern und kam im Bereich einer Rechtskurve, vermutlich bedingt durch einen Fahrfehler, zu Fall. Er geriet mit seinem Motorrad in den Gegenverkehr und prallte mit einem entgegenkommenden 57jährigen Motorradfahrer zusammen. Der Unfallverursacher verstarb noch an der Unfallstelle. Der zweite Motorradfahrer blieb unverletzt. Quelle: Polizei