MARENBACH: Schützenfest des Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach

Veröffentlicht am 14. Juli 2019 von wwa

OBERIRSEN-MARENBACH- Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach veranstaltet sein großes Schützenfest mit Heißluftballonfahrten am Sonntagnachmittag – Der Startschuss zum fällt am Freitagabend, 19. Juli um 21:00 Uhr, mit der 80er und 90er Party mit phantastischer Lasershow. Der Samstag, 20. Juli, steht unter dem Zeichen der Königskrönung. Boris Masuch löst als König seine Vorgängerin und Frau Mandy I. ab. Julian Schäfer löst Melissa Heiden als Kronprinz ab und Milena Roezel übernimmt von Leonard Theis die Schülerprinzenwürde. Das neue und alte Königspaar eröffnet nach der Begrüßung und Krönungszeremonie durch Schützenmeister Udo Walterschen mit dem Königstanz den Königsball. Die Tanz- und Unterhaltungsmusik übernehmen die „Lasterbacher Musikanten“. Am Sonntag, 21. Juli um 14:00 Uhr heißt es für die Marenbacher Schützen und ihre befreundeten Schützenvereine antreten zum Festumzug durch die Gemeinde mit abschließender Parade vor dem Schützenhaus. Nach der Begrüßung durch Schützenmeister Walterschen erfolgt die Ehrung verdienter, langjähriger und erfolgreicher Mitglieder und Sportschützen. Musikalisch unterhalten werden die Besucher des Festes am Nachmittag die beiden Musikgruppen, die den Festzug begleiten. In den Nachmittagsstunden sind Heißluftballonfahrten vorgesehen, es erfolgt auch die Verlosung einer Heißluftballonfahrt. Mit dem Familientag und dem traditionellen Frühschoppen geht es am Montag, 22. Juli ab 12:00 Uhr weiter. Hier erhalten die Kinder auch Freifahrtchips. Nach dem gemeinsamen Mittagessen ab 12:30 Uhr sind ab 15:00 Uhr Vorführungen von Nils Obed Riecker, dem Deutschen Meister im Bike Trail auf dem Programm. Den Abschluss des Schützenfestes bildet der abendliche Abschlussball mit der musikalischen Begleitung durch das Diamont Sextett. Höhepunkt des abends ist der Auftritt der Ingelbacher Tanzgruppe „InMotion“. (wwa) Fotos: Schützenfest vor 25 Jahren, 1994, in Marenbach – Fotos: wwa Weitere Fotos finden sich in der Fotogalerie